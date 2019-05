Was ist den jetzt mit Lukas los? Er führt ein Selbstgespräch über Selbstgespräche. Ist das nun verrückt oder normal. Die Frage gilt es zu klären. Ferner erfährt man, wozu Selbstgespräche gut sind und was die Wissenschaft dazu sagt. Letztendlich wird erklärt, warum man sich selbst manchmal im Wege steht und wie man aus diesem Kreis wieder herauskommt. Das alles in unter 10 Minuten.