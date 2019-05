Ungesundes Essen

Immer mehr Menschen achten auf ihre Ernährung, definieren Regeln und experimentieren zwischen Verzicht & Maßlosigkeit. Aber woher wissen wir eigentlich was gesund ist und was nicht? Und wer kann uns bei dieser Unterscheidung helfen? Lukas und Emin nehmen sich in dieser Episode einem Thema an, das auch sie stark verunsichert; der Essstörung Orthorexia nervosa. Wir freuen uns, wenn Sie uns hören, teilen und schreiben. Sie erreichen uns unter folgenden E-Mail-Adressen: l.bruns@schwaebisch-media.de und e.hohl@schwaebisch-media.de oder telefonisch unter der +49 (0)751 2955-1030